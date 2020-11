Deutschlandweit werden jedes Jahr rund 65.000 Kinder zu früh geboren. Jedes zehnte Kind. Frühgeborene bilden die größte Kinderpatientengruppe Deutschlands.

Das Heidelberger Schloss leuchtet zum Weltfrühchentag lila SWR

Beschlossen wurde das Datum auf dem von der EFCNI (European Foundation for the Care of Newborn Infants) initiierten ersten Europäischen Elterngruppentreffen. Und zwar 2008 in Rom. Das Datum hatte für einen der Stiftungsgründer eine besondere Bedeutung: Nach dem Verlust von Drillingsfrühchen wurde er am 17. November 2008 Vater einer gesund geborenen Tochter.

Lila Beleuchtung des Schlosses

Die Idee exponierten Gebäude auf der ganzen Welt lila zu beleuchten stammt von der amerikanischen Organisation March of Dimes. Auch in Deutschland erstrahlen immer wieder Gebäude. Unter anderem jetzt wieder das Heidelberger Schloss. Das geht auf Initiative des Heidelberger Elternvereins "Das Frühchen" e.V. zurück.