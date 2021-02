In der Volkshochschule ist alles zu erlernen - fast. Sie bleiben auch in der Pandemie in der Region die Weiterbildungsträger schlechthin. Die VHS in Mosbach steht trotz kreativer Möglichkeiten finanziell allerdings mit dem Rücken zur Wand.

Für die Leiterin der Mosbacher Volkshochschule, Kartin Sawatzki, kam im vergangenen Frühjahr alles zusammen: Ein lange geplanter Umzug in neue Unterrichtsräume, dazu die Pandemie und der Lockdown. Kurse nicht mehr in Präsenz Keinerlei Kurse mehr vor Ort, dafür überall Umzugskisten. Das war die Situation vor Ort. Dazu der Druck auf eine digitale Umstellung, die noch nicht abgeschlossen war. Mittlerweile aber umfasst das Online-Angebot der vergleichsweise kleinen Mosbacher Volkshochule rund 80 Kurse. Die Resonanz ist gut. "Es ist nicht immer so einfach den Menschen zu sagen: Ab jetzt nur noch online." Kartin Sawatzki, Leiterin der Mosbacher Volkshochschule Integrationskurse und Prüfungen unter erschwerten Bedingungen Volkshochschule heißt aber auch: Integrationskurse. Sie sind ein wichtiger Baustein für geflüchtete Menschen. Finanziert werden sie vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Deutschkurse, die die ganze Woche stattfinden, an deren Ende eine staatliche Prüfung steht: Der Leistungsdruck ist trotz - oder gerade durch die Pandemie - hoch. Hinzu kommt: Selbst wenn ein geflüchteter Mensch ein Smartphone oder sogar einen Laptop hat, um von zuhause aus am VHS-Integrationskurs teilzunehmen, scheitert es mitunter an schlechten Internetverbindungen. Viele Teilnehmende können deswegen zwar akustisch in der Unterrichtsstunde dabei sein, nicht aber per Videoverbindung. "Wir müssen das gut machen oder es ganz lassen." Kartin Sawatzki, Leiterin der Mosbacher Volkshochschule VHS Mosbach steht finanziell mit dem Rücken zur Wand Die Krux: Genau das fordert das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Die Teilnahme muss dokumentiert werden. Was alle verstehen. Aber: Es ist ein Mehraufwand. Das Arbeiten und Lehren unter Pandemie-Bedingungen ist für die Volkshochschule aber nicht nur aufwändig. Mitunter ist es für die Mitarbeitenden auch unbefriedigend und existenzbedrohend, sagt Katrin Sawatzki aus Mosbach. Die VHS muss 70 Prozent ihrer Einnahmen aus Kursgebühren erwirtschaften. Das geht aktuell nicht. Im vergangenen Jahr gab es einen zusätzlichen Landeszuschuss, der auch in diesem Jahr dringend nötig sein werde. Die VHS stehe buchstäblich mit dem Rücken zur Wand, so Sawatzki. Die Rückstellungen der letzten Jahre sind jetzt aufgezehrt. Mein Appell wäre an die politischen Verantwortlichen: Ohne finanzielle Zuschüsse schaffen wir es einfach nicht." Kartin Sawatzki, Leiterin der Mosbacher Volkshochschule