Nach den gewaltigen Explosionen mit vielen Toten und tausenden Verletzten in Beirut sind auch drei Helfer des Technischen Hilfwerks (THW) aus Bensheim, Viernheim (Kreis Bergstraße) und dem pfälzischen Landau in den Libanon geflogen.

Am Mittwoch sei das Flugzeug in Frankfurt gestartet und am Donnerstagmorgen in Beirut gelandet. Die Regierung des Libanon hatte das Hilfsangebot des THW angenommen, sagte ein Sprecher des Hilfswerks dem SWR. Mit an Bord waren insgesamt 47 Einsatzkräfte aus Hessen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland. Darunter auch je ein THW-Mitarbeiter aus Landau und Bensheim sowie eine Rettungshundeführerin aus Viernheim.

47 Einsatzkräfte aus verschiedenen Bundesländern dabei

Nach Angaben eines THW-Sprechers ist der Mann aus Landau zusammen mit anderen Helfern in einer deutschen Schule in Beirut untergebracht. Sie sollen zunächst die Lage am Explosionsort erkunden und beurteilen. Aufgabe der überwiegend freiwilligen Helfer ist vor allem nach in den Trümmern verschütteten Menschen zu suchen und sie zu bergen. Das Team sei mit Ortungsgeräten - zum Beispiel Kameras, die ihn Hohlräume eintauchen können, und Betonsägen - ausgestattet. Außerdem seien Spezialisten dabei, die Bauschäden begutachten können. Sie sollen dabei helfen, zu beurteilen, welche Gebäude einsturzgefährdet sind.

Vor Ort wurde das Team in einer deutschen Schule untergebracht. Der Einsatz sei auf 14 Tage angelegt.

Verheerende Explosion zerstört weite Teil der Stadt

Große Teile Beiruts sind nach zwei Explosionen am Dienstag verwüstet worden. Ursache war vermutlich nicht sachgemäß gelagertes Ammoniumnitrat in einer Halle am Hafen.