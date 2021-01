Am Freitag sind im Land die Kreisimpfzentren an den Start gegangen. In der Region sind das Impfzentren in Heidelberg-Pfaffengrund, Weinheim, Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) und Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis).

In Mosbach wird das Zentrum mit 1.100 Impfdosen von Biontech-Pfizer versorgt. Pro Woche können 550 Menschen geimpft werden. Laut Landrat Achim Brötel (CDU) wird über die Hälfte der Impfdosen über mobile Teams für Pflegeheimbewohner eingesetzt. Den Rest bekommt die Bevölkerung sowie Mitarbeiter in den Intensivstationen und Notaufnahmen der Neckar-Odenwald-Kliniken in Mosbach und Buchen sowie dem Krankenhaus Hardheim. In Weinheim werden, sobald ausreichend Impfstoff vorhanden ist, bis zu 1.000 Menschen pro Tag geimpft werden können. Die Termine bis zum 30. Januar sind vergeben. Nachfolgende Termine werden später freigeschaltet unter der Telefonnummer 116 117 und unter impfterminservice.de. Sechs Impfstraßen können in hier im Kreisimpfzentrum Mosbach parallel betrieben werden, sagt Landrat Achim Brötel (CDU). 750 Personen könnten jeden Tag geimpft werden, wenn der Impfstoff verfügbar ist. SWR Geringe Auslastung Im Neckar-Odenwald-Kreis bedeutet das aktuell: Nur drei Prozent der möglichen Kapazität wird auch tatsächlich ausgenutzt. Das sagte der Neckar-Odenwälder Landrat Achim Brötel auf SWR-Nachfrage. Zudem plädiert Brötel weiter für eine Ausweitung des Modells der Impfstrategie - über die Kreisimpfzentren hinaus. "Der Vorschlag an die Landesregierung: Diese Impfung so schnell wie möglich in die Regelversorgung durch die Hausärzte vor Ort zu überführen." Achim Brötel, Landrat Neckar-Odenwald-Kreis Man habe im Augenblick nur erschwerte Zugänge zu den Impfungen über die Hotline oder online. Das erschwere die Organisation der eigenen Impfung für viele, so Brötel. Der Hausarzt kenne seine Patienten, die Wege würden kürzer. Wenn denn dann ausreichend Impfstoff zu Verfügung steht. Impfstoff-Lieferengpässe haben zu Verzögerung geführt Die Kreisimpfzentren in ganz Baden-Württemberg gehen mit einer Woche Verzögerung an den Start. Wegen Lieferengpässen bei Pfizer gab es zunächst nur wenige Termine. Das ist in den vergangenen Tagen an der Hotline und im Onlinebuchungssystem für Impftermine sehr deutlich geworden. Nur wenige Menschen kamen zum Zug. Ursprünglich war man davon ausgegangen, dass mehr Impfstoff geliefert wird. Das Kreisimpfzentrum im Drei-Glocken-Center in Weinheim: Impfen mit angezogener Handbremse. SWR Erst- und Zweitimpfung für alle Trotz Kritik hält die Landesregierung an ihrer Strategie fest: Baden-Württemberg habe sich bewusst dazu entschieden, die Hälfte der Lieferungen für die Zweitimpfung zurückzuhalten. "Unser Ziel ist es, dass jeder, der einen Termin vereinbart, auch wirklich die notwendige Erst- und Zweitimpfung erhält, obwohl unsere Impf-Infrastruktur deutlich mehr zulässt", sagte Manfred Lucha (Grüne) am Mittwoch. Auf Kreisebene sollte eigentlich bereits ab dem 15. Januar geimpft werden, der Termin war aber mangels Impfstoffs verschoben worden. Ursprünglich hätten nach den Berechnungen des Ministeriums für die KIZ täglich bis zu 800 Impftermine vergeben werden können, in den neun Zentralen Impfzentren (ZIZ) und am Standort Mannheim jeweils weitere rund 1.500 Menschen pro Tag, abhängig von der Menge des Impfstoffs. Impfzentren in der Region Stadtkreis Mannheim: Maimarktareal Stadtkreis Heidelberg: Gesellschaftshaus Pfaffengrund in Heidelberg Neckar-Odenwald-Kreis: Obertorzentrum in Mosbach Rhein-Neckar-Kreis: "Parsa"-Halle in Sinsheim und 3-Glocken-Center in Weinheim Stadtkreis Heidelberg: Gesellschaftshaus Pfaffengrund in Heidelberg