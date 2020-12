Der Blick zurück in das Frühjahr 2020: Er hat auch die Metropolregion Rhein-Neckar tief verunsichert. Die beginnende Corona-Pandemie lähmt das öffentliche Leben. Aber Städte, Kreise und Kommunen halten zusammen.

Januar

Meldungen über das neuartige Corona-Virus gibt es schon. Noch stehen zu Beginn des Jahres aber für einige Tage andere Dinge im Vordergrund: Die Bundesgartenschau wird in Mannheim in gut drei Jahren eröffnet. Die Bauarbeiten auf der ehemaligen Militärfläche Spinelli beginnen. Währenddessen haben die Menschen in Australien aber ganz andere Sorgen: Teile des Kontinents brennen. Große Waldgebiete stehen in Flammen. Verteter der Tierrettung Rhein-Neckar fliegen deshalb im Januar nach "Down Under", um Leben zu retten.

Februar

Den chinesischen Corona-Hotspot Wuhan kennt mittlerweile jeder. Bilder von Krankenhäusern, die innerhalb von nur wenigen Tagen aus dem Boden gestampft werden, gehen um die Welt.

Die Menschen in der Rhein Neckar Region verfolgen währenddessen die Situation nur ein paar Kilometer über den Rhein entfernt in Rheinland-Pfalz. In Germersheim kommen 120 Deutsche auf dem Luftwaffenstützpunkt in Quarantäne. Es sind Wuhan-Rückkehrer.

Unterdessen gibt es im Rhein Neckar Kreis den ersten positiven Covid-19-Fall. Ein Mann, der sich offenbar im Skiurlaub in Südtirol angesteckt hatte. Die Krisenkommunikation nimmt Fahrt auf. Überall werden in Krisengesprächen auf virtuellem Weg Lösungen gesucht.

März

Gleich zweimal Grund zur Freude. Endlich mal positive Nachrichten. Das Mannheimer Barockschloss wird nach einem Jahr Sanierungsarbeiten wieder geöffnet. Und: Die Mannheimer Yavuz-Sultan-Selim Moschee, eine der größten in Deutschland, feiert 25-jähriges Bestehen. Doch die nächste schlechte Nachricht für die Kurpfälzer lässt nicht lange auf sich warten. Die Messe für die Region muss coronabedingt abgesagt werden. Der Mannheimer Maimarkt fällt aus. Denn Großveranstaltungen mit über 1.000 Teilnehmern werden verboten.

April

Das Frühjahr bleibt im Zeichen von Corona. Und Mannheim meldet den nächsten Ausbruch: Im Gefängnis. In der JVA infiziert sich ein Häftling. Der Kampf gegen das Virus führt schon früh zum Schulterschluss der Städte und Regionen. In Heidelberg sind mehrere hunderttausend FFP2 Schutzmasken beschafft worden. Die auch ans Land gehen. Es ist ein Austausch in einer im April immer noch frühen Pandemie-Phase.