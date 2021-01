Die Bezirksbeiräte Mannheim-Lindenhof und Neckarau haben sich parteiübergreifend in einem Schreiben an den baden-württembergischen Umweltminister Untersteller gewandt. Hintergrund ist die notwenige Rheindammsanierung. Um den Rheindamm entlang der Mannheimer Stadtteile Neckarau und Lindenhof zu ertüchtigen sieht das Land Baden-Württemberg unter anderem vor, etwa 1.000 Bäume zu fällen, um Erdbauarbeiten durchführen zu können. Diese Methode lehnen die Anwohner ab. Sie wollen den Wald schützen. Die Bezirksbeiräte bekräftigen in ihrem Brief an den Minister, dass sie vermuten, dass eine von der Bürger-Interessen-Gemeinschaft Lindenhof in Auftrag gegebene alternative Machbarkeitsstudie von den Experten nicht ernsthaft geprüft worden sei. mehr...