Nach einem Corona-Ausbruch sind im Mannheimer Pflegeheim Zinzendorfhaus sieben Bewohner gestorben. Nach Angaben der evangelischen Kirche waren die teilweise schwer vorerkrankten Bewohner zwischen 77 und 88 Jahren alt.

Von den derzeit 90 Bewohnern sind laut Kirche 51 infiziert. Ebenso wie 20 Pflegekräfte. Nach Angaben der Kirche werden alle im Haus regelmäßig getestet. Der Betrieb des Pflegeheims wird mit Personal aus anderen Heimen weitergeführt.

Trotz der strengen Vorsichtsmaßnahmen seien viele Bewohnerinnen und Pflegekräfte des Hauses an Covid-19 erkrankt, sagt der Mannheimer Dekan Hartmann.

"Wir erfahren auf besorgniserregende Weise, wie ansteckend und gefährlich das Virus sein kann. Unser Mitgefühl und unsere Gebete sind bei den Angehörigen der Bewohner*innen, die verstorben sind. Wir hoffen auf die baldige Genesung der Infizierten." Dekan Hartmann, Dekan der evangelischen Kirche Mannheim

Weiter angespannte Situation

Die Situation sei angespannt, die Bewohner seien aber trotzdem nicht beunruhigt. Besuche im Zinzendorfhaus sind derzeit nicht möglich. Die Ursache für die gehäuften Corona-Infektionen ist nach Angaben des Trägers unklar. Am 3. November war zunächst eine Bewohnerin nach Erbrechen und Fiebrigkeit ins Krankenhaus gekommen. Der routinemäßige Schnelltest wies eine Covid-19-Infektion nach. Seither ist das Heim in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt.

Weitere Infizierte in Seniorenzentrum Waldhof

Auch im Seniorenzentrum im Mannheimer Stadtteil Waldhof sind über das Wochenende 42 Bewohner aus zwei Wohngruppen sowie acht Mitarbeiter positiv auf das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 getestet worden. Ein über 80 jähriger Bewohner mit Vorerkrankungen ist dort am Sonntag verstorben, heißt es in einer Mitteilung. Um eine weitere Verbreitung des Virus zu verhindern, seien in Absprache mit dem Gesundheitsamt Mannheim alle 127 Bewohner des Seniorenzentrums in Quarantäne in ihren Zimmern und werden von fest zugeordneten Mitarbeitern betreut.