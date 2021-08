Mehr junge Menschen als bisher interessieren sich offenbar für eine Ausbildung in den Pflegeberufen. Die Akademie des Uniklinikums Mannheim bietet deshalb in diesem Herbst 30 zusätzliche Ausbildungsplätze an.

An der Akademie des Klinikums gab es bislang zwei Kurse pro Jahrgang. Zum Ausbildungsstart im Oktober werden es erstmals drei sein. Dann beginnen insgesamt 90 junge Menschen mit ihrer dreijährigen Ausbildung im Pflegebereich. Neue Räume auf dem Mannheimer Franklin-Gelände Nach Angaben des Klinikums ist das durch neue Räume auf dem Franklin-Gelände und zahlreiche Kooperationspartner der Pflegeschule möglich geworden. Das sei besonders wichtig, weil die Akademie auf die sogenannte generalistische Ausbildung umgestellt habe. Das bedeute, dass sich die Auszubildenden nicht sofort für Kranken,- Kinder- oder Altenpflege entscheiden müssen. Eine Spezialisierung erfolgt erst später. Im Pflegebereich fehlt es laut Klinikum nach wie vor an Fachkräften.