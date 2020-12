per Mail teilen

Pferdehalter von Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) bis Heidelberg sind in Sorge um ihre Stuten. Unbekannte haben in den vergangenen Wochen mehrere Pferde auf ihren Koppeln zum Teil schwer verletzt.

Eine Stute im Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund war so schwer an den Hinterbeinen und im Genitalbereich verletzt worden, dass das 33 Jahre alte Tier eingeschläfert werden musste. Wie die Polizei nun mitteilte, hat die Obduktion kein eindeutiges Ergebnis gebracht. Das Tier könne zwar von einem Fremden verletzt worden sein. Es könne aber auch aus Altersschwäche zusammengesackt sein und sich dabei die Verletzungen an Beinen und im Genitalbereich zugezogen haben, heißt es im Bericht des Veterinäruntersuchungsamts Karslruhe .

Vier Fälle im Oftersheimer Reiterhof

Auf einem Reiterhof in Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis) gab es einen ähnlichen Fall: Ein Veterinär musste die Verletzungen der Stute behandeln. Bereits im August und im September 2019 sowie im Februar dieses Jahres war im selben Stall eine Stute verletzt worden. Ob ein Zusammenhang zwischen den Fällen besteht, ist laut Polizei noch unklar. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei Mannheim ermitteln.

Die Angst geht auch auf einem Pferdehof in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) um. Man achte jetzt sehr darauf, wer sich auf der Anlage aufhalte, so eine Reiterin im Gespräch mit dem SWR. Schließlich gehe es um Tiere, mit denen man viel Zeit verbringe. Es sei unvorstellbar, wie man einem Tier so etwas antun könne.

Ähnlicher Vorfall Ende Mai in Neuleiningen

Im pfälzischen Neuleiningen (Kreis Bad Dürkheim) hatten Unbekannte Ende Mai auf einer Pferdekoppel einer Stute einen Schnitt im Vaginalbereich zugefügt. Dass sich das Tier selbst verletzt haben könnte, schlossen die Ermittler aus.