In Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) wird es ab Mai keine Abteilungen für Geburtshilfe und Gynäkologie mehr geben. Das hat am Montagabend der Neckar-Odenwälder Kreistag beschlossen.

Bei der Sondersitzung des Kreistags wurde die Situation noch einmal deutlich: Alleine im vergangenen Jahr gab es ein Defizit von zwölf Millionen Euro.

Mehrheit der Kreisräte für Bündelung

Für die Mehrheit im Kreistag ist die Zusammenlegung einzelner Abteilungen eine Maßnahme, um die angeschlagenen Kreiskrankenhäuser in Mosbach und Buchen wieder in eine bessere finanzielle Situation zu bringen. Die Geburtshilfe soll ab Mai am Standort Buchen konzentriert werden, dreißig Kilometer vom Standort Mosbach entfernt. Die Akutgeriatrie wird hingegen bereits ab April am Standort Mosbach zusammengelegt.

Doppelte Strukturen abbauen um zu sparen

Doppelte Strukturen abbauen um Geld zu sparen - das ist die Hoffnung. Besonders gegen die Schließung der Geburtshilfe in Mosbach hatte es Widerstände gegeben, "Kreisstadt braucht Kreißsaal", so das Motto mehrerer Demonstrationen im Vorfeld. Frauen aus der Region kritisieren, dass Schwangere künftig längere Wege für die Geburt in Kauf nehmen müssen.

Hebammen-Mangel in Mosbach

Hintergrund für die Verlegung der Geburtshilfe sei nicht zuletzt der dramatische Hebammen-Mangel in Mosbach, argumentiert die Geschäftsleitung. Schon ab Mai könne wegen fehlender Hebammen kein Dienstplan in Mosbach mehr erstellt werden. In Buchen sei die Lage dank einer angeschlossenen Hebammenpraxis deutlich besser.

Fällt ab Mai weg: Die Geburtshilfe und Gynäkologie am Standort Mosbach. SWR

Erste Spar-Erfolge?

Die Monatsergebnisse der hochverschuldeten Kliniken für den Januar und Februar seien dank erster Sofortmaßnahmen besser als erwartet. Deshalb müsse nun konkret weiter gespart werden.