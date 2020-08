Wie werden und könnten sich die Menschen in Mannheim im Jahr 2035 - also in 15 Jahren - fortbewegen? Auf jeden Fall möglichst schadstoffarm, wenn es nach der Stadtverwaltung geht. Wie das umzusetzen ist, will sie gemeinsam mit Experten im Bereich Verkehrsplanung herausfinden.

In drei Jahren soll der große "Masterplan Mobilität" fertig sein. Am Dienstag gab die Stadtspitze Details dazu bekannt. Wichtigstes Ziel ist, den Mannheimer Verkehr bereits bis zum Jahr 2030 überwiegend emissionsfrei zu gestalten - also ohne Schadstoffe in die Luft zu blasen. Dafür muss der Autoverkehr deutlich zurückgehen. Radverkehr, öffentlicher Nahverkehr und Fußwege müssen dagegen drastisch ausgebaut werden.

Verkehrsberuhigte Innenstadt

Der Masterplan sieht außerdem eine verkehrsberuhigte Innenstadt vor. Besonders die stark befahrene Fressgasse und die Kunststraße sollen vom Autoverkehr befreit werden. Stattdessen soll es mehr reine Fahrradstraßen in den Quadraten geben. Außerdem will die Stadt verhindern, dass zu viele Autos auf Gehwegen parken. Zusätzlich hofft die Stadt auf technischen Fortschritt in Sachen emissionsfreie Antriebe wie E-Motoren oder wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen.

Stadt- und Verkehrsplaner im Boot

Die Vision des nahezu emissionsfreien Stadtverkehrs in Mannheim ist auch im "Mannheimer Leitbild 2030" festgehalten. Der Gemeinderat hat dieses Leitbild im März vergangenen Jahres beschossen. Dafür arbeitet die Stadt in den kommenden drei Jahren eng mit Experten zusammen. Darunter sind auch Stadt- und Verkehrsplaner aus Dresden und Hamburg, die solche Masterpläne für andere Städte bereits erarbeitet haben.

Herausforderung Stadtverkehr: Ein Mix aus Mobilität gilt vielen als eine mögliche Lösung. SWR

Bürger können sich einbringen

Die Bürger sollen in den Planungsprozess regelmäßig miteinbezogen werden. Auch Polizei, Verbände und Institutionen können sich einbringen. Die Planungskosten für das Projekt betragen laut Stadt rund 400.000 Euro.

Neben Geld kostet die Beteiligung unterschiedlicher Akteure aber auch Zeit - aber davon profitieren die Projekte in der Regel. Wenn ein großer Teil der Menschen hinter neuen Ideen steht und sie mitgestaltet hat, wächst die Akzeptanz. Das soll auch beim "Masterplan Mobilität" so sein. Gebündelt werden soll das Projekt in einem neuen Büro, das am Dienstag ebenfalls der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

Das Ziel: Funktionierender, sicherer und klimafreundlicher Stadtverkehr

Alles in allem ist der Masterplan Mobilität ist ein komplexes Verfahren, bei dem vieles mitgedacht werden muss: Verkehrssteuerung, Klimaschutz, Lieferverkehre großer Unternehmen, Berufspendler, die Hochstraßen-Problematik in der Nachbarstadt Ludwigshafen und technische Entwicklungen. Am Ende soll Mannheim, so das Ziel, einen klaren Plan in die Hand bekommen, was die Stadt konkret umsetzen muss, damit sich die Menschen in 15 Jahren gut, sicher und klimafreundlich durch die Stadt bewegen können - egal mit welchem Verkehrsmittel.