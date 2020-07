Der Tod eines 35-jährigen Mannes, der am Montagmorgen in seiner Wohnung im Stadtteil Neckarstadt gefunden wurde, bleibt rätselhaft. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus.

Die Obduktion in der Heidelberger Rechtsmedizin bestätigte den Verdacht der Ermittler, dass der Mann Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Das berichtete die Polizei am Dienstagnachmittag. Die Leiche des 35-Jährigen wurde in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gefunden. Wie lange er schon tot in der Wohnung lag, wird noch ermittelt. Der Mann war zuletzt am 5. Juli lebend gesehen worden.

Polizei setzt Ermittlungsgruppe ein

Das Polizeipräsidium Mannheim hat zur Klärung der Tat eine 45-köpfige Ermittlungsgruppe mit dem Namen "Lorbeer" gegründet. Der Schwerpunkt der Ermittlungen liege derzeit auf der Spurensicherung und Spurenauswertung. Außerdem untersuchen die Beamten vor allem das persönliche Umfelds des Opfers.