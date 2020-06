Lkw-Fahrer stirbt bei tragischem Unfall an der A6 bei St. Leon-Rot

Rad trifft Fahrer am Kopf

Bei einem außergewöhnlichen Unfall auf einem Parkplatz an der A6 bei St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Montagvormittag ein Mann tödlich verletzt worden. Ein Rad traf den Mann am Kopf.