Gold ist aktuell in der Corona-Krise viel wert: Der Preis für die Feinunze, also etwa 31 Gramm, ist inzwischen auf mehr 2.000 US-Dollar geklettert. Viele versilbern jetzt ihre privaten Goldvorräte. Zum Beispiel im städtischen Leihamt Mannheim.

Zuletzt gab es in der Banken- und Finanzkrise vor mehr als zehn Jahren einen "Verkaufsboom" in Sachen Gold: Damals lag der Goldpreis schon einmal dicht an der 2.000 US-Dollar-Grenze. Pro Feinunze.

Beträge bis 2.000 Euro werden direkt ausgezahlt

Das Leihamt in Mannheim fixiert den Goldpreis zweimal am Tag. Außerdem wird eine Marge von zehn Prozent für das Haus abgezogen. Denn das Mannheimer Leihamt nimmt nicht nur Dinge als Pfand entgegen, sondern kauft auch Gold an. Der Restbetrag für das Gold wird den Kunden in Mannheim nach dem Ankauf ausgezahlt. Bar. Ganz direkt bis zu einer Höhe von 2.000 Euro. Mehr ist nach dem Geldwäschegesetz nicht zulässig. Die Kunden, sagt Jürgen Rackwitz, der Geschäftsführer des Mannheimer Leihamtes, wüssten vorab schon relativ genau Bescheid, was sie bekommen.

"Die meisten haben ihr Gold schon vorher auf der Küchenwaage abgewogen. Sie wissen sehr genau, was sie für ihr Gold bekommen." Jürgen Rackwitz, Geschäftsführer des Mannheimer Leihamtes

Deutsche horten Gold

Gold ist in Deutschland beliebt. Jürgen Rackwitz sagt, man schätzt, dass in deutschen Haushalten 3.500 bis 4.000 Tonnen Gold in Privatbesitz sind. Schmuck, Münzen, Barren, kleinere Einheiten. Im EU-Vergleich sei das Spitze.

Kunden bringen Goldschmuck zum Eintauschen

Anton Meinzer ist der Spezialist für Goldankauf beim Städtischen Leihamt Mannheim. Der gelernte Goldschmied hat gerade viel zu tun. Er löst beispielsweise von Manschettenknöpfen überschüssiges Metall. Denn Kunden geben nicht nur reines Gold ab. Auch Schmuck ist hoch im Kurs. Jedes Gramm, das kein Gold ist, muss aufgrund des hohen Preises abgezogen werden.

"Momentan wird mehr Gold abgegeben als sonst. Die Menschen hören überall: Der Goldpreis ist auf Allzeithoch. Das merkt man." Anton Meinzer, Goldschmied

Leihamt in Mannheim mit "sozialem Auftrag"

Das Leihamt in Mannheim ist das einzige öffentlich-rechtliche seiner Art in Deutschland. Nach Angaben der Stadt hat es sich zur Aufgabe gemacht, möglichst allen Kunden, die sich in einer finanziellen Notlage befinden, zu helfen, Beratung zu bieten. Darlehen werden ohne Prüfung der Bonität und ohne Schufa-Auskunft gegeben. In krisenhaften Zeiten ist das Leihamt in Mannheim immer wieder gefragt.