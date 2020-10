Die Kaufhof-Filiale im Mannheimer Quadrat N7 soll Ende Oktober für immer geschlossen werden. Mit einer Menschenkette hat die Belegschaft am Mittag dagegen protestiert.

Um fünf vor zwölf haben sich rund 50 Angestellte und Unterstützer vor der Filiale im Innenstadtquadrat N7 aufgestellt. Ab Mitte Oktober wird dort nichts mehr verkauft. Ende des Monats soll sie endgültig geschlossen werden. Im Sommer hatten die meisten der 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Kündigungen erhalten. Auch eine Unterschriftensammlung für den Erhalt der Filiale in N7, die Anfang August an die Konzernzentrale in Essen ging, konnte die Schließung nicht abwenden.

Hoffnung auf Rettung in Mannheim

Gleichwohl sagt die Betriebsratsvorsitzende der Kaufhof-Filiale in N7, Sabine Jakoby, hoffen ihre Kolleginnen und Kollegen noch auf eine Rettung in letzter Minute. Schließlich wurde im Juni verkündet, dass 62 Filialen geschlossen werden würden, 21 dieser Filialen wurden aber in der Zwischenzeit gerettet, sagte Jakoby im Gespräch mit dem SWR. Fast wöchentlich würde es Meldungen geben, wonach die Schließung einer weiteren Filiale abgewendet worden wäre. Das gebe ihren Kolleginnen und Kollegen Grund zur Hoffnung, dass auch die Filiale in N7 gerettet werden kann, so Jakoby weiter.

Grund für Schließung unbekannt

Die Beschäftigten kritisieren, dass die Geschäftsführung immer noch keine Gründe für die Schließung genannt habe. Viele der 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden schon seit Jahrzehnten bei Kaufhof arbeiten. Für sie sei es schwer, einen angemessenen neuen Job zu finden, sagten Beschäftigte bei der Protestaktion.