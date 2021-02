Das Kreisimpfzentrum in Mosbach erwartet eine große Nachschub-Lieferung von Corona-Impfstoff. Laut der Kreisverwaltung ermöglicht das hunderte neuer Termine.

Demnach könnten in der Kategorie 1 unter anderem für über 80-Jährige, sowie Beschäftigte auf Intensivstationen und Rettungsdiensten 800 Termine gebucht werden.

Weitere Termine ab Freitag

Die Terminvergabe soll am späten Donnerstag via Internet oder über die zentrale Telefonhotline abgewickelt werden. Also zu nutzerfreundlicheren Zeiten als bislang. Weitere Termine würden dann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um null Uhr freigeschaltet. Die tatsächlichen Impftage liegen laut der Behörde dann zwischen dem 17. Februar und dem 5. März.

Wegen des erhöhten Aufkommens ist das Mosbacher Kreisimpfzentrum am Rand der Altstadt ab sofort an vier, statt bisher zwei Tagen in der Woche geöffnet, geimpft wird in vier sogenannten Impfstraßen parallel.