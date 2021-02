Kunden einer Weinheimer Apotheke (Rhein-Neckar-Kreis) haben irritiert auf die Beilage im bei Kindern beliebten Medizini-Magazin reagiert. Nach SWR-Recherchen hatte der zuständige Apotheker die Masken-kritischen Flyer selbst eingelegt. Der Verlag distanziert sich deutlich.

Das Medizini-Magazin ist ein kleines Heft. Gratis beim Einkauf in der Apotheke zu haben. Und besonders bei jungen Lesern beliebt. Wegen des Posters. Aber auch wegen der kindgerecht aufbereiteten Inhalte. Dementsprechend irritiert war ein Weinheimer Familienvater über einen beigelegten Flyer. Gegenüber dem SWR schildert er, dass es zunächst danach aussah, als ob die Beilage zum Heft gehöre.

"Der erste Eindruck ist ganz klar: Es gehört dazu. Aber die beiden Kinder, die da drauf sind, haben weit aufgerissene Augen. Man sieht ihnen an: Es geht ihnen nicht gut. Und sie tragen Masken." Betroffener Kunde einer Weinheimer Apotheke

Verweise auf Masken-kritische Inhalte

Kleiner gedruckt auf dem Zettel: Der Hinweis auf das Risiko einer sogenannten Hyperkapnie – also das Risiko, in Atemnot zu geraten. Dazu der Name eines Kinderarztes, dessen online verbreitete Thesen zu diesem Thema von zahlreichen Experten widerlegt worden sind. Dem für Apotheken zuständigen Regierungspräsidium Karlsruhe sind die Flyer bekannt. Es habe bereits Beschwerden gegeben.

"Der zugrunde liegende Fall ist hier bekannt. Ausgangspunkt ist eine Beschwerde einer Ärztin aus Weinheim, die sich bei uns Mitte Februar 2021 über einen Apotheker beschwerte, der Flyer in Medizini-Hefte eingelegt hatte, in denen vor medizinischen Folgen des Maskentragens gewarnt wurde." Regierungspräsidium Karlsruhe

"Meinungstendenz" des Apothekers rechtlich nicht in Frage zu stellen

SWR-Nachfragen bei der Apotheke in einem Weinheimer Einkaufszentrum bleiben unbeantwortet. Gegenüber dem Kunden, so ein betroffener Familienvater, habe sich der Apotheker im Gespräch verwundert gezeigt und ihn gefragt, was an den Flyern falsch sei. In diesem Zusammenhang seien auch Ansichten der sogenannten "Querdenker" vertreten worden, so der Kunde gegenüber dem SWR.

Das Regierunspräsidium Karlsruhe antwortet auf SWR-Anfrage auch hierzu. "Die rechtliche Prüfung hatte ergeben", heißt es "dass diese Flyer keine Inhalte enthielten, die eine apothekenrechtliche Beanstandung rechtfertigen würden. Die Interpretation, dass die Inhalte der Flyer auf eine bestimmte Meinungstendenz des Apothekers hindeuten, reicht nicht aus, seine Kompetenz als Apotheker apothekenrechtlich in Frage zu stellen."

Wort und Bild Verlag distanziert sich deutlich

Das Regierungspräsidium verweist auch auf die Landesapothekerkammer Baden-Württemberg. Hier könne ein solcher Vorfall geprüft werden. Deutlich irritiert zeigt sich der zuständige Chefredakteur der Apotheken Umschau vom Wort und Bild Verlag, das auch das Medizini-Magazin verantwortet, Dennis Ballwieser. Im SWR-Interview betont er, dass es sich dabei nicht um Flyer des Verlags handelt. Und sie nicht in das Medizini-Magazin gehören.

"Wir sind auch von Leserinnen und Lesern, beziehungsweise den Eltern darauf aufmerksam gemacht worden, dass so etwas vereinzelt vorgekommen ist. Das sind keine Inhalte des Wort und Bild Verlags oder den Redaktionen hier im Haus." Dennis Ballwieser, Chefredakteur Apotheken Umschau

Gerade im Medizini-Magazin, so Ballwieser, bemühe man sich um wissenschaftlich kindgerecht aufbereitete Fakten zur Corona-Situation. Wenn jemand so etwas in das Magazin hineinlege, tue er das auf eigene Faust.

"Vielleicht stecken dahinter Interessen, die wir gerade nicht befördern wollen. Und die so konterkariert werden sollen." Dennis Ballwieser, Chefredakteur Apotheken Umschau

Bislang keine juristischen Konsequenzen

Dennoch werde der Wort und Bild Verlag nicht juristisch gegen den Apotheker vorgehen, so Ballwieser. "Wenn einzelene Personen andere Meinungen vertreten, dann werden wir das mit juristischen Methoden an der Stelle nicht unterbinden können." Für Ballwieser steht im Vordergrund, Kunden die bestmögliche Information anzubieten, auch an Orten, an denen vielleicht zusätzlich eine andere Meinung vertreten wird. Man behalte sich allerdings weitere rechtliche Schritte vor, sollten sich diese Vorfälle mehren.