Ob in Landau oder Mannheim - der Einzelhandel leidet unter dem Lockdown-Light. Die Einzelhandelsverbände fordern Hilfen von ihren Bundesländern.

Nach Angaben des Handelsverbands Pfalz verzeichnen die Händler seit Anfang November ein Einnahme-Minus von bis zu 80 Prozent. Laut Einzelhandelsverband Nordbaden beklagen sich 80 Prozent der Händler über Umsatzeinbußen von 30 bis 40 Prozent.

Besonders betroffen sind Bekleidungs- und Schuhgeschäfte, so ein Verbandssprecher. In Mannheim verirrten sich nur selten Kunden in die Innenstadt, begklagt sich eine der Geschäftsführerinnen eines Familienbetriebs:

"Vergiftetes Geschenk"

Als einen Grund für die Leere in den Läden führen die Handeslverbandssprecher in der Pfalz und auch in Nordbaden den "Lockdown Light" in der Gastronomie an. Denn, dass innerstäditsche Handel weiterlaufen dürfe, sei ein "vergiftetes Geschenk", sagt der Geschäftsführer des Einzelhandelsverbandes Nordbaden Swen Rubel im SWR.

"Der innerstädtische Handel darf zwar die Geschäfte aufmachen, aber das ist ein vergiftetes Geschenk. Ohne unsere Mitspieler in der Innenstadt, der Gastronomie, ist die Lust in die Stadt zu gehen, relativ gering." Swen Rubel, Geschäftsführer Einzelhandelsverband Nordbaden

Die Politik riefe, wo es nur ginge, dazu auf, Kontakte zu vermeiden. Man verstehe das, aber könne so nicht überleben. Ihre Forderung an die Politik: Leichterer Zugang zu Hilfen.

Hürden für Hilfen zu hoch

Die Hilfen waren laut Handelsverband Nordbaden an extrem hohe Voraussetzungen geknüpft. Um die "Überbrückungshilfe 2" zu erhalten, müsse man zwei Monate in Folge Umsatzeinbußen von 50 Prozent haben. Das hätten viele Händler zum Glück nicht ganz geschafft, konnten aber dadurch auch keine Überbrückungshilfen beantragen, kritisiert Swen Rubel. "Wenn diese Zugangsvoraussetzungen nicht erleichtert werden, dann werden viele Händler möglicherweise schließen müssen".