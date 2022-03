Schnelles Internet für den ganzen Neckar-Odenwald-Kreis

Im Neckar-Odenwald-Kreis startet der flächendeckende Glasfaserausbau. Den Anfang machen Aglasterhausen, Neunkirchen, Schwarzach, Neckargerach und Zwingenberg.

Die ersten Haushalte und Geschäftskunden sollen im Herbst schneller surfen und Daten versenden können. Beim offiziellen Spatenstich war auch Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) dabei.

Bereit für die schnellen Datenleitungen bis ans Haus: Der Neckar-Odenwald-Kreis. SWR

Erster Landkreis ohne öffentliche Fördermittel

Im September soll der Ausbau in Buchen weitergehen, danach soll der Raum Osterburken angebunden werden. Bis Ende 2022 soll der Ausbau in allen 27 Städten und Gemeinden des Kreises begonnen haben, so Landrat Achim Brötel (CDU). Deutschlandweit wird zum ersten Mal ein Landkreis ohne öffentliche Fördermittel ausgebaut. Das Unternehmen "Breitbandversorgung Deutschland“ investiert im Neckar-Odenwald-Kreis insgesamt 120 Millionen Euro.

Schnelle Verbindungen bis an die Haustür

Landrat Brötel unterstrich, dass das Besondere an dieser Art der Umsetzung sei, dass der Ausbau komplett eigenständig finanziert werde. Und: Schnelle Verbindungen stehen dann allen Haushalten zur Verfügung. Angeschlossen sind die Orte schon länger. Jetzt wird der Anschluss allerdings quasi bis an die Haustür gelegt. Damit sei der Landkreis der erste in Deutschland, der ein Projekt dieser Größenordnung in Zusammenarbeit mit privaten Anbietern so umsetze, so Brötel.

Großes Interesse in der Bevölkerung

Das Interesse in der Bevölkerung des Neckar-Odenwald-Kreises war zuletzt sehr groß. Bei einer Info-Veranstaltung in Buchen im April hatten die Breitbandversorgung Deutschland BBV und Vetreter der Kommunen mitgeteilt, die Menschen in der Region hätten über 20.000 Verträge mit der BBV geschlossen; nötig für die Umsetzung des Projekts seien 13.500 gewesen.