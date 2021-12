Arbeitsmarkt in der Region erholt sich leicht

Der Arbeitsmarkt in der Kurpfalz erholt sich. Die Arbeitslosenquote ist in fast allen Bezirken der Region leicht gesunken. Die Agentur für Arbeit in Heidelberg verzeichnet in der Region den größten Rückgang an Arbeitslosen: Fast 500 Menschen ohne Job konnten im November an einen neuen Arbeitsplatz vermittelt werden. Damit liegt die Arbeitslosenquote in Heidelberg aktuell bei 3,7 Prozent. Auch in Mannheim ist die Arbeitslosenquote leicht gesunken auf jetzt 6,7 Prozent – rund 11.750 Menschen sind hier aktuell ohne Job. Auch im Neckar-Odenwald-Kreis ist der Arbeitsmarkt stabil. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Vormonat, aber auch im Vergleich zum November 2020 auf genau drei Prozent. Im Bezirk der Arbeitsagentur Ludwigshafen konnten in den vergangenen vier Wochen fast 3.000 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden, die Quote sank hier auf 6,3 Prozent. Mit Sorge sehen die Experten die aktuelle Corona-Situation und eventuelle Schließungen. „Möglicherweise müssen situationsbedingt wieder mehr Betriebe Kurzarbeit anmelden“, so der Geschäftsführer der Mannheimer Arbeitsagentur Thomas Schulz.