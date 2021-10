Zahl der Arbeitslosen sinkt

Die Zahl der Arbeitslosen in der Region ist im Oktober weiter leicht zurückgegangen. Die Arbeitsagentur Heidelberg meldet die niedrigste Arbeitslosenquote seit März 2020. Vier Prozent lautet die aktuelle Arbeitslosenquote im Bezirk Heidelberg und laut Arbeitsagentur liegt sie nur knapp über dem Niveau vor der Corona-Krise. Auch in Mannheim sind wieder mehr Menschen in Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum September um 0,2 Prozentpunkte auf 6,8 Prozent. Jugendliche und junge Erwachsene profitierten weiterhin besonders von der aktuellen Entwicklung am Markt. Sie verlaufe nach saisontypischem Muster. Die Nachfrage nach Fachkräften sei mittlerweile wieder genauso hoch wie vor der Pandemie. Auch im Neckar-Odenwald-Kreis sank die Arbeitslosenquote leicht auf 3,1 Prozent. Im Vormonat waren es 3,4 Prozent.