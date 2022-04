Zahl der Arbeitslosen leicht gesunken

Im März ist die Zahl der Arbeitslosen in der Region leicht gesunken. Das teilten die Arbeitsagenturen mit. Mit der Quote von 3,8 Prozent sei fast wieder das Niveau von vor der Corona-Krise erreicht, teilte die Agentur in Heidelberg am Donnerstag mit. Auf die aktuellen Zahlen wirke sich die Ankunft der geflüchteten Menschen aus der Ukraine noch nicht aus, sagte der Agentur-Chef Klaus Pawlowski. Man habe eine Hotline für diese Menschen in ukrainischer und russischer Sprache eingerichtet. Die Agentur in Mannheim sieht ebenfalls noch keine Auswirkungen der Zahl der Geflüchteten auf den Arbeitsmarkt. Der leichte Rückgang der Arbeitslosenquote sei zudem saisontypisch. Auch im Neckar-Odenwald-Kreis ist die Zahl der Beschäftigungslosen nach Angaben der zuständigen Agentur leicht zurückgegangen. Erfreulich: Die Zahl der Stellenangebote sei um die Hälfte höher als im März 2021.