Bei einem Arbeitsunfall in Buchen-Götzingen (Neckar-Odenwald-Kreis) ist am Mittwochnachmittag ein 25-jähriger Mann laut Polizei lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann wurde aus noch ungeklärter Ursache zwischen seinem Schlepper und dem Anhänger eingeklemmt. Der Schwerverletzte kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.