Bei einem Arbeitsunfall in Dossenheim ist am Mittwochnachmittag ein Arbeiter verschüttet worden. Laut Polizei war der 42-Jährige in einer ca. drei Meter tiefen Baugrube mit Absicherungsarbeiten beschäftigt, als aus noch unbekannten Gründen die Erde abrutschte. Mitarbeiter der Baufirma gruben ihn aus. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.