Arbeiten an der Ortsumgehung gehen weiter voran

Die Bauarbeiten an der Ortsumgehung Mörlenbach gehen voran. In diesen Tagen werden die Flügelwände für die Brücke gebaut, die das Bauwerk an die Böschung anschließen. Die Betonarbeiten waren eigentlich schon für die Zeit vor Weihnachten geplant, mussten aber wegen des schlechten Wetters verschoben werden. Die neue Stahlbeton-Brücke für die Panoramastraße ist rund 27 Meter lang und zehn Meter breit. Wenn das Wetter mitspielt, folgen Mitte Februar die Erdarbeiten für die Rampen und die Straßenbauarbeiten zum Neubau der Panoramastraße über die neue Brücke. Die Panoramastraße verbindet den Ortsteil Ober-Mumbach mit Mörlenbach. Die jahrelang geforderte Ortsumgehung für die B38a soll die hochbelastete Innenstadt Mörlenbachs vom Verkehr entlasten. Sie war von Umweltschützern und Anwohnern lange bekämpft worden.