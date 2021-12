Aquadrom schließt bis auf Weiteres

Das Freizeitbad Aquadrom in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) macht ab 1. Januar 2022 Winterpause. Das haben die Stadtwerke Hockenheim am Donnerstag mitgeteilt. Die sogenannte "Winterpause" ist notwendig, weil die Besucherzahlen seit Ende November stark rückläufig sind, so die Verantwortlichen. Hintergrund sind die steigenden Infektionszahlen mit dem Corona-Virus. Diese Entwicklung werde auch durch die zunehmende Verbreitung der "Omikron"-Variante verstärkt. Eine weitere Öffnung des Bades in den kommenden Wintermonaten sei daher aus betriebswirtschaftlichen Gründen nicht möglich, so die Stadtwerke. Wann das Aquadrom wieder öffnet, ist derzeit noch unklar - voraussichtlich aber erst wieder im Frühling.