Vor allem ältere Menschen leiden an heißen Tagen. Heidelberger Forscher entwickeln jetzt einen Routenplaner, der helfen soll, auch bei Hitze gut durch die Stadt zu kommen.

Möglichst schnell und möglichst kühl durch Heidelberg kommen: Das ist die Idee für einen neuen Routenplaner. Ilona Linninger gehört zur Zielgruppe. Sie ist über siebzig und findet es beschwerlich, an heißen Tagen in Heidelberg unterwegs zu sein. Lange Strecken in der prallen Sonne zu laufen strengt sie sehr an.

Klimawandel heizt auch Heidelberg auf

Durch den Klimawandel verschlimmert sich die Hitzebelastung, gerade für anfällige Menschen. Dieser Hitzestress ist nicht einfach nur nervig, sondern kann lebensgefährlich sein. Der neue Routenplaner soll Teil eines Schutzkonzeptes sein, in dem es darum gehen soll, wie anfällige Gruppen vor Hitze geschützt werden können. Das Projekt bezieht Menschen wie Ilona Linninger mit ein. Sie kann von ihren Erfahrungen berichten und sagen, wo es hakt.

Routenplaner soll kühler durch Heidelberg führen

Konkret soll der Routenplaner also schattigere Strecken wählen, die nicht so heiß werden. Die Daten sollen in Form von analogen Karten und als App nutzbar gemacht werden. Das Projekt ist vom Heidelberg Institute for Geoinformation Technology (HeiGIT), der GIScience Forschungsgruppe und dem TdLab Geographie der Universität Heidelberg. Es ist auf drei Jahre angelegt und wird mit 600.000 Euro von der Baden-Württemberg-Stiftung gefördert.