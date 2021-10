Apotheker: "Es ist deutlich ruhiger als die letzten Monate"

per Mail teilen

Der kostenlose Corona-Schnelltest ist Geschichte. Nur in Ausnahmefällen werden die Kosten noch übernommen. Für den Apotheker Thomas Luft aus Edingen-Neckarhausen (Rhein-Neckar-Kreis) hat die Entwicklung zwei Seiten.

Wo muss ich hin, um einen kostenlosen Corona-Schnelltest zu bekommen? Diese Frage war bis vor kurzem keine. Die Antwort hätte schlicht lauten können: An fast jeder Ecke. Oder aber in der Apotheke. Das geht jetzt nicht mehr.

"Prüfen aber nichts dokumentieren - das ist widersprüchlich"

Thomas Luft ist Apotheker in Edingen-Neckarhausen. Er selbst bietet neben seinem laufenden Geschäft die Möglichkeit an, sich vor Ort testen zu lassen. Jetzt muss er im Normalfall dafür Geld nehmen. 15 Euro kostet ein Einzeltest bei ihm.

Im SWR-Interview mit Moderator Patrick Figaj sagt er, das neue System sei politisch nachvollziehbar. Doch es sei auch widersprüchlich:

"Es wird Menschen geben, die das System missbrauchen werden"

Thomas Luft sagt, dass Apotheker jetzt vor Ort prüfen müssten, ob jemand Anspruch auf einen kostenlosen Test hat. Gleichzeitig aber nichts dokumentieren zu müssen, sei widersprüchlich. Am Montag seien deutlich weniger Menschen in seine Apotheke gekommen als in den vergangenen Monaten. Diejenigen, die sich einen kostenpflichtigen Test besorgt haben, seien aber sehr gut informiert gewesen.

Aufklärung als Strategie

Aus Sicht des Apothekers ist der politische Ansatz, mit dem Wegfall kostenloser Tests mehr Menschen zum Impfen zu bewegen, nachvollziehbar. Allerdings sagt Luft, der auch Sprecher des Landesapothekerverbandes für den Bereich Mannheim ist, dass es weiterhin auf Aufklärungsarbeit ankomme.

"Viele Menschen haben einfach Angst vor einer Impfung. Sie fürchten, dass irgendetwas passiert. Da müssen wir im Gesundheitswesen einfach noch besser, noch mehr aufklären."

Durch den Wegfall der kostenlosen Tests sollen sich noch mehr Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen. Bisher wurden die Kosten für Corona-Schnelltests, beispielsweise in Testzentren, vom Staat übernommen.