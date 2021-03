10.000 Flaschen Apfelsaftschorle wurden in Edingen-Neckarhausen (Rhein-Neckar-Kreis) vor der Vernichtung gerettet. Wegen des Shutdowns in der Gastronomie konnte ein Landwirt seinen Apfelsaft nicht vertreiben. Nun wird der Saft mit Hilfe von zwei regionalen Firmen in den Gemeinden Edingen-Neckarhausen, Philippsburg und Oberhausen-Rheinhausen (beide Kreis Karslruhe) an Seniorenheime und Kindergärten kostenlos verteilt.