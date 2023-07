Apache-Konzerte vor Mannheimer Schloss

Der Rapper Apache 207 hat am Wochenende gleich zwei Konzerte vor dem Mannheimer Schloss gegeben. Tausende Fans verfolgten sein Heimspiel.

Gleich an zwei Abenden sorgte der Ludwigshafener Rapper Apache 207 für einen vollen Ehrenhof im Mannheimer Schloss. Über 13.000 Besucherinnen und Besucher kamen jeweils am Samstagabend und Sonntagabend. Beim Konzertauftakt am Samstag habe es keine größeren Vorkommnisse gegeben, alles war "sehr ruhig", so die Polizei gegenüber dem SWR.

Verkehrsstörungen in der Mannheimer Innenstadt am Samstag

Laut Polizei war es am Samstag durch die vielen Fans rund um das Schloss zu Verkehrsbehinderungen gekommen. In den Quadraten waren einige Straßen gesperrt worden. Auch die Bismarckstraße zwischen A2 und L4 war am Wochenende jeweils von 13 Uhr bis 3 Uhr nachts voll gesperrt.

Das Konzertwochende hat eingeschlagen wie ein KOMET☄️. Die GIücksgefühle 🍀 des Konzerts halten noch an und WENN DAS SO...Posted by Polizei Mannheim on Sunday, July 2, 2023

Sichtschutz schützt vor neugierigen Blicken

Das Konzertgelände am Schloss war weiträumig abgesperrt. Blicke von außen in den Ehrenhof zum Apache-Konzert waren nicht möglich. Sicherheitskräfte kontrollierten den Zugang. Rund 4.000 Besucherinnen und Besucher verfolgten dennoch das Konzert hinter der Absperrung auf der Bismarckstraße und der Kurpfalzstraße.