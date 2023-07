Apache-Konzerte im Mannheimer Schloss

per Mail teilen

Gleich an zwei Abenden sorgt der Ludwigshafener Rapper Apache 207 für einen vollen Ehrenhof im Mannheimer Schloss. Rund 14.000 Besucherinnen und Besucher werden jeweils erwartet. Die Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen.

Sperrungen in der Mannheimer Innenstadt ab der Mittagszeit

Laut Polizei gibt es schon ab Samstagmittag in den Quadraten Straßensperrungen. Die Bismarckstraße zwischen A2 und L4 ist sowohl am Samstag als auch am Sonntag von 13 Uhr bis 3 Uhr nachts voll gesperrt. Umleitungen führen über Kaiserring, Friedrichsring, Luisenring und Parkring.

Anreise mit der Bahn, zu Fuß, oder mit dem Rad

Stadt und Polizei empfehlen, möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Rad oder zu Fuß anzureisen. Für Konzertbesucherinnen und- besucher, die mit dem Auto anreisen, stehen die Parkhäuser in der Innenstadt zur Verfügung. Wie die Rhein-Neckar-Verkehrgesellschaft (RNV) mitteilte, werden die Straßenbahnen von 16 Uhr bis 23:30 Uhr die Haltestellen "Schloss" und "Universität" nicht anfahren.

Sichtschutz schützt vor neugierigen Blicken

Das Gelände ist laut Stadt weiträumig abgesperrt. Blicke von außen in den Ehrenhof sind damit nicht möglich. Sicherheitskräfte werden kontrollieren.