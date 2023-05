15 Katzen hat die Tierrettung Rhein-Neckar in einer Siedlung in Mannheim bislang geborgen. Die Streuner werden bei einem Veterinär kastriert und auf Aussiedlerhöfe gebracht.

Wer durch die gediegene Einfamilienhaus-Siedlung in Mannheim-Käfertal spaziert, riecht es an allen Ecken und Enden. Der penetrante Geruch nach Katzenurin liegt überall in der Luft. Kein Wunder - leben im Viertel doch ungewöhnlich viele Streuner. Wie viele genau, weiß keiner. Die Vierbeiner streifen durch die Gärten, sonnen sich auf Autodächern in den Straßen, bekommen ihren Nachwuchs auf Dachböden und Terrassen.

Nachbarn ärgern sich über Katzenkot in den Beeten

Schon seit Jahren leiden die Nachbarn in der Siedlung unter der Katzenplage. Regelmäßig müssen sie die Hinterlassenschaften der Tiere entsorgen, Vögel lassen sich nur noch selten in ihren Gärten blicken. Dem Ehepaar Harald und Claudia Kiupel tun die Tiere leid, eigentlich mögen sie Katzen. Doch es seien einfach "zu viele". Auch haben sie Angst vor Krankheiten.

Katzenkot verunreinigt viele Gärten im Käfertaler Wohnviertel. SWR

"Wir hatten schon auf einen Schlag fünf, sechs Katzen auf dem Gelände. Es ist sehr unangenehm. Wo man geht und steht, muss man aufpassen, dass man nicht irgendwo reintritt."

Mit allen möglichen Tricks versuchen sich die Nachbarn, die Streuner vom Leib zu halten: Mal dient eine Folie auf dem Gemüsebeet als Notbehelf, mal ein Gitter vor dem Gewächshaus. Ein Anwohner sichert sein Grundstück gar mit einem hohen Elektrozaun. In ihrer Verzweiflung hatte die Gemeinschaft auch schon eine Petition auf den Weg gebracht und an den Oberbürgermeister der Stadt Mannheim geschickt - passiert ist aber lange Zeit nichts.

Dieser Nachbar hat seine Gemüsebeete mit Folie abgedeckt - damit kein Kot auf die Erde kommt. SWR

Fall von "Animal Boarding"

Das Problem: In der Straße gibt es einen Fall von "Animal Boarding". Eine Nachbarin füttert die Tiere regelmäßig. Laut Stadt gilt sie als offizielle Halterin - ohne sich allerdings um die Pflege und Kastration der immer größer werdenden Katzenschar zu kümmern. Auch liege keine Zuchtgenehmigung vor, heißt es.

Die Tierrettung Rhein-Neckar holt eine junge Katze aus der Falle. SWR

Stadt will "drastische Reduktion" des Katzenbestandes erreichen

Jetzt will die Stadt dem Treiben nicht länger zuschauen. Da die Katzenhalterin sämtliche Auflagen seitens der Behörden ignoriere, informiert die Pressestelle, habe man über den Tierschutzverein Lebendfallen in den Gärten der Anwohner aufstellen lassen. Die Maßnahme solle zu einer "drastischen Reduktion" des Katzenbestandes führen, kündigt die Stadt in einer schriftlichen Stellungnahme an. 15 Streuner konnte die Tierrettung Rhein-Neckar inzwischen einfangen und zum Veterinär bringen. Dort werden die Katzen kastriert und anschließend auf Aussiedlerhöfen in der Umgebung ausgesetzt.

"Eine Vermittlung in Familien ist oft nicht möglich, da die Tiere wild und kaum an Menschen gewöhnt sind."

Die Nachbarn in Mannheim-Käfertal können also aufatmen, ein Ende der Katzenplage ist in Sicht. Für die vermeintliche Tierfreundin und Katzenhalterin wird es allerdings teuer: Sie muss laut Stadt die gesamten Kosten für die angeordneten Maßnahmen tragen.