Ein Verfahren wegen gewerbsmäßiger Untreue vor dem Heidelberger Amtsgericht gegen einen Rechtsanwalt ist auf den 17. Juni vertagt worden. Das sagte eine Gerichtssprecherin dem SWR. Der Angeklagte soll in mehreren Fällen Geld veruntreut haben, das er eigentlich für seine Mandanten erstritten hatte. In einem Fall etwa hatte er im Rahmen eines gerichtlichen Vergleichs für einen Mandanten über 9.000 Euro eingenommen, das Geld aber behalten und für private Zwecke verwendet. In einem anderen Fall sprach das Arbeitsgericht seinem Mandanten mehr als 13.000 Euro zu - dieses Geld gab er laut Anklage erst fast zwei Jahre später an den rechtmäßigen Empfänger weiter. Der angeklagte Anwalt betreibt Kanzleien in Heidelberg und Heilbronn.