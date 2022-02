Anwalt wegen Falschaussage zu Geldstrafe verureilt

Das Amtsgericht Heidelberg hat einen Anwalt aus Neckargemünd wegen vorsätzlicher falscher eidesstattlicher Versicherung zu einer Geldstrafe in Höhe von 28.000 Euro verurteilt. Er hat nach Überzeugung des Gerichts in zwei Fällen seine Funktion als Organ der Rechtspflege missbraucht, um persönliche Ziele zu erreichen. Er liegt seit Jahren mit vielen Nachbarn im Streit mit der Stadtverwaltung und Teilen des Gemeinderats. Der jetzt Verurteilte ist in der Kommunalpolitik aktiv und will mit der Initiative "Neckargemünd im Aufbruch" 2024 bei der Bürgermeisterwahl antreten. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von eineinhalb Jahren und 200.000 Euro als Bewährungsauflage gefordert.