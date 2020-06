Der gewaltsame Tod des Afro-Amerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in den USA sorgt noch immer für weltweite Proteste. Für Samstagnachmittag hat die Organisation "Black Lives Matter" zu einer Demonstration in Heidelberg aufgerufen. Wie die Initiatoren auf ihrer Facebook-Seite mitteilten, soll auf der Demo vor allem George Floyd, aber auch weiterer Opfer rassistischer Polizeigewalt gedacht werden. Die Veranstalter betonten, Rassismus und Polizeigewalt seien kein rein amerikanisches Problem. Auch in Deutschland gehörten Rassismus und Polizeigewalt für viele Schwarze zum Alltag. Die Demonstration findet auf der Heidelberger Neckarwiese in Höhe der Theodor-Heuss-Brücke statt. Beginn ist um 14. Uhr. Die Veranstalter rechnen mit rund 1.000 Teilnehmern. Eine Stunde später - um 15 Uhr - startet auf dem Mannheimer Paradeplatz eine Kundgebung des gewerkschaftsnahen Bündnisses "Unteilbar". Nach Angaben der Veranstalter geht es dabei um die sozialen Folgen der Corona-Pandemie und die Bedrohung der Gesellschaft durch Rassismus, Antisemitismus und Verschwörungstheorien.