Ein großer Besucherandrang am Katzenbuckel bei Waldbrunn (Neckar-Odenwald-Kreis) hat am Sonntag für Verkehrschaos gesorgt. Die Zufahrten wurden gesperrt. Ähnlich sah es in Heidelberg am Königstuhl aus.

Komplett überfüllte Parkplätze, eisglatte Straßen, Autos auf Wiesen und Äckern - das war die Situation am Sonntagnachmittag auf dem Katzenbuckel. Am Ende zogen die Gemeinde Waldbrunn und die Polizei die Notbremse und sperrten die Zufahrten ab. Außerhalb der Rodelpisten unterwegs Der Waldbrunner Bürgermeister Markus Haas sprach von einem "völligen Verkehrschaos". Der Bauhof war unterwegs, um Straßen und Wege zu streuen und zu räumen, soweit die Fahrzeuge überhaupt durchkamen. Hunderte von Besuchern mit Schlitten waren demnach nicht mehr nur an der offiziell ausgewiesenen Rodelbahn unterwegs, sondern auf allen Hängen und Wiesen rund um den Berg. Zudem richteten Autos Flurschäden an, weil sie teilweise durch frisch eingesäte Äcker fuhren, so Haas. Keine Vollsperrung des Katzenbuckels geplant Unterdessen hat die Gemeinde Waldbrunn mitgeteilt, man wolle trotz der Situation am Wochenende von einer Sperrung des Katzenbuckels absehen. So eine Maßnahme sei nicht vollständig kontrollierbar. Man behalte sich aber vor, das Parken im Ort und entlang der Straßen verschärft zu kontrollieren. Zufahrten zum Königstuhl gesperrt Auch am Königstuhl in Heidelberg sperrte die Polizei wegen des starken Besucherandrangs am Mittag bereits die Zufahrten. Nur so sei ein Verkehrschaos zu verhindern gewesen. Parkplätze und Nebenstraßen waren laut Polizei zugeparkt.