Nach Verstößen gegen die Corona-Regeln ist am Sonntag eine Ansammlung in Ladenburg mit rund 150 Menschen aufgelöst worden. Laut Polizei wurden die Mindestabstände auf der Neckarwiese teils nicht eingehalten und Musik gemacht. Zuvor sei bundesweit in sozialen Medien zu einem gemeinsamen Frühstück aufgerufen worden. Die Ansammlung wurde aufgelöst, die Menschen zum Gehen aufgefordert. Die meisten Teilnehmer taten das dann auch. 27 Menschen waren zunächst uneinsichtig und bekamen Platzverweise. Zehn Verstöße gegen die Corona-Verordnung und andere Vorschriften wurden zur Anzeige gebracht. Ein Teilnehmer muss sich verantworten, weil er die Einsatzkräfte beleidigt haben soll.