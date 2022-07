Ein Anrufer in einem Ärztehaus in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat am Montagvormittag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Beim Gespräch mit zwei Mitarbeiterinnen sprach der 31-Jährige, welcher sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und mit dem Gesprächsverlauf unzufrieden war, unkonkrete Drohungen aus. Die Polizei nahm den Mann vor seiner Wohnung fest. Er wurde in psychiatrische Behandlung übergeben.