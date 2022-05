Hohe Fördersummen für Kurpfälzer Sportvereine

per Mail teilen

Gute Nachrichten für 20 Sportvereine aus der Region: Sie bekommen je 50.000 Euro Fördergeld, um ihre Vereinsheime zu Lern- und Bildungsorten für Kinder und Jugendliche zu machen.

Initiatoren des Projekts "Anpfiff Jugendräume" sind die Dietmar-Hopp-Stiftung und der Verein "Anpfiff ins Leben". Fast 140 Vereine aus der Kurpfalz hatten sich für das Förderprojekt beworben - 20 bekamen letztlich den Zuschlag.

Heidelberger Turnverein profitiert

Einer der Glücklichen ist der Heidelberger Turnverein, der zu den größten Sportvereinen der Kurpfalz gehört. Er will das Geld dafür nutzen, den 30 Jahre alten Jugendraum auf dem Vereinsgelände wieder auf Vordermann zu bringen. Für die Gestaltung gibt es vom Verein "Anpfiff ins Leben" bereits ein Konzept, an das sich die Gewinner-Vereine halten müssen.

"Es geht darum, dass wir Projektionsflächen haben, also zum Beispiel einen Beamer mit Leinwand oder ein TV-Gerät, außerdem W-Lan und natürlich Laptops und Tablets."

Vertreter der 20 Vereine trafen sich gemeinsam in Sinsheim SWR

Mensa und Schulungsräume

Unter den 20 Vereinen sind viele unterschiedliche Sportarten vertreten, also nicht nur Fußball, sondern zum Beispiel auch Tennis oder Wassersport.

"Wir wollen eine große Mensa einrichten, wo die Kinder und Jugendlichen essen, aber auch Hausaufgaben machen können. Außerdem wollen wir ihn für Schulungen bei Trainingslagern oder Lehrgängen nutzen. Außerdem planen wir Sozialräume für individuelles Lernen mit einem Nachhilfelehrer – und auch einfach nur zum Chillen zwischen Schule und Training."

Projekt soll Nachhaltigkeit fördern

Das Projekt hatte laut dem Vorsitzenden von "Anpfiff ins Leben", Dietmar Pfähler, einen konkreten Anlass: Der Verein ist nämlich zum Zeitpunkt der Projekt-Ausschreibung 20 Jahre alt geworden:

"Unser Geburtstagsgeschenk ist ein Geschenk an die Vereine."

Pfähler hofft, dass sich mit der Einrichtung der neuen Bildungs-Jugendräume auch die Vereinskultur ändert – und zwar in Richtung Nachhaltigkeit in den Jugendabteilungen. "Anpfiff ins Leben" wird die Vereine in den kommenden zwei Jahren bei ihrer Neuausrichtung begleiten und dabei auch beobachten, ob die neuen Räumlichkeiten auch im Sinne der Erfinder genutzt werden.