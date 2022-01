Jugendliche aus Mannheim - Podcasten über Anne Frank und Sophie Scholl

Die Geschichte des jüdischen Mädchens Anne Frank – ihr Tagebuch - kennen viele. Vier Jugendliche aus Mannheim, die kurz vor ihrem Abitur stehen, haben sich noch tiefer mit dem Thema auseinandergesetzt und einen Podcast gemacht – zu Anne Frank und Sophie Scholl.

Es geht um die großen Fragen. Um Demokratie. Widerstand. Engagement. Die die Podcaster beantworten möchten. Kennengelernt haben sich Coloma, Yara, Liam und Aaron bei einem Seminar über Anne Frank in Berlin. Das, was sie daraus mitgenommen haben, haben sie zuhause in Mannheim an andere Schüler weitergegeben. Und - daraus ist ein Projekt zur Erinnerungskultur entstanden.

Bislang zwei Folgen umgesetzt

Zwei Folgen von "Speak Up im Quadrat" gibt es, jeweils eine knappe Dreiviertelstunde lang. Die eine beschäftigt sich mit Anne Frank, und Liam und Coloma haben sich mit Sophie Scholl auseinandergesetzt. Die vier können sich auch vorstellen, noch weitere Folgen zu produzieren. Bei all dem geht es nicht nur um die Geschichte, sondern darum, die Erinnerung wachzuhalten, sagt Liam.

Schwierige Umsetzung

Wegen der Corona-Pandemie war die Umsetzung aber gar nicht so einfach. Die vier konnten sich nicht treffen und haben alles am Computer aufgenommen. Mit dem Podcast wollen sie möglichst viele erreichen, um die Erinnerung wachzuhalten. Und dafür zu sorgen, dass sie nicht missbraucht wird, sagt Coloma. Beispielsweise, wenn sich Gegner von Corona-Maßnahmen mit NS-Opfern vergleichen.

Netzwerk der Erinnerungskultur

Das "Anne Frank Botschafter*innen-Programm" gibt Jugendlichen die Möglichkeit, sich mit Geschichte im Austausch zu befassen. Als geehrte Anne Frank Botschafter werden sie Teil eines des bundesweiten Jugendnetzwerks. So wie die vier Podcasterinnen und Podcaster aus Mannheim.