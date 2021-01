Die Polizeiinspektion für Wirtschaftskriminalität in Heidelberg ermittelt derzeit in mehreren Fällen von Anlagebetrug. Laut Polizei nützen Kriminelle verstärkt das Interesse von Personen in der Rhein-Neckar-Region zur Geldanlage, um mit unlauteren Versprechungen an das Vermögen potenzieller Anleger zu kommen. Die erste Kontaktaufnahme geschieht meist per Telefon oder Internet, wo hohe Renditen versprochen werden. Anfangs geht es um kleine Summen, später dann um höhere Investitionen. Vermeintliche Gewinne werden nur virtuell angezeigt, um die Opfer zu beruhigen, so die Polizei. Das Geld wird nie angelegt, sondern die Betrüger stecken es ein. Die Polizei rät dazu, sehr misstrauisch bei hohen Renditeversprechen zu sein.