Das Ankunftszentrum für Flüchtlinge in Heidelberg soll im Nordosten der Patrick-Henry-Village (PHV) angesiedelt werden. Darauf haben sich am Freitag unter anderem Vertreter der Stadt Heidelberg, des Gemeinderats, des Landes Baden-Württemberg und des Regierungspräsidiums Karlsruhe verständigt. Die Stadt möchte noch vor der Sommerpause eine entsprechende Beschlussvorlage in den Gemeinderat einbringen. Ein Planungsbüro soll das Vorhaben für die Unterbringung des Ankunftszentrums im Nordosten von PHV konkretisieren, danach soll die Einrichtung realisiert werden, so die Stadt. Um die Ansiedlung des Ankunftszentrums gab es in Heidelberg viele Diskussionen, per Bürgerentscheid wurde zuletzt der Standort "Wolfsgärten" an der A656 von den Heidelbergerinnen und Heidelbergern abgelehnt.