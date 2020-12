Ein Bündnis gegen die Verlegung des Heidelberger Ankunftszentrums für Flüchtlinge an den Standort "Wolfsgärten" startet am Samstag am Anatomiegarten in der Hauptstraße eine erste große Unterschriften-Sammelaktion. Das Ankunftszentrum für Flüchtlinge befindet sich in der ehemaligen US-Militär-Wohnsiedlung Patrick-Henry-Village. Der Gemeinderat hatte eine Verlegung des Ankunftszentrums an den Standort Wolfsgärten beschlossen. Die Stadt Heidelberg will das Patrick Henry Village zu einem neuen Stadtteil entwickeln. Das Ankunftszentrum beinträchtige diese Entwicklung, so Oberbürgermeister Würzner (parteilos). Die Gegner der Verlegung argumentieren, dass der Standort "Wolfsgärten" eine Zumutung für Geflüchtete sei, weil er zwischen einer Bahntrasse und der Autobahn liege. Mit ihrem Bürgerbegehren wollen die Gegner erreichen, dass das Ankunftszentrum im neuen Stadtteil auf dem Gelände des Patrick Henry Village integriert wird. Um mit ihrem Bürgerbegehren Gehör zu finden, müssen bis Ende November mindestens 8.000 Unterschriften zusammenkommen.