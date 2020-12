Der Termin für den Heidelberger Bürgerentscheid über die Verlagerung des Ankunftszentrums in die Wolfsgärten ist der 11. April 2021. Damit wurde am Donnerstag der Antrag der Bürgerinitiative, den Entscheid parallel zur Landtagswahl im März durchzuführen, abgelehnt. Die Mehrheit bestand aus zwei Stimmen. Die Bürgerinitiative hatte sich eine höhere Wahlbeteiligung und Kosteneinsparungen erhofft. Abgelehnt wurde auch der kurzfristige Antrag der Grünen, die Standortsuche mit Hilfe eines Bürgerrates neu aufzurollen, um mehr Konsens in der Bevölkerung herzustellen. In der Diskussion fand dieser Vorschlag keinerlei Unterstützung. Fast alle Fraktionen forderten die Grünen auf, zu ihrer ursprünglichen Entscheidung für die Wolfsgärten zu stehen.