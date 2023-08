per Mail teilen

Ein früherer Sicherheitsmitarbeiter der TSG Hoffenheim soll einen Zuschauer eine Stadiontreppe hinuntergestoßen haben. Der Mann wurde schwer verletzt. Jetzt wurde Anklage erhoben.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat Anklage gegen den 40-jährigen, ehemaligen Hoffenheimer Sicherheitsmitarbeiter erhoben - wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Der Mann soll im April beim Spiel gegen Schalke 04 einen Zuschauer eine Treppe im Stadion des Vereins hinuntergestoßen haben. Der Fan erlitt schwerste Kopfverletzungen, durch die er zunächst in Lebensgefahr schwebte und leidet noch immer erheblich unter den Folgen, so die Staatsanwaltschaft.

Streit bei Ticketkontrolle im Hoffenheimer Stadion

Der Sicherheitsmitarbeiter war beim Heimspiel der TSG Hoffenheim gegen Schalke mit dem Zuschauer und dessen zwei Begleitern in Streit geraten. Anlass war laut Staatsanwaltschaft eine Ticketkontrolle am Gästeeingang des Stadions in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) zwanzig Minuten vor Spielende.

Anklage auf gefährliche Körperverletzung

Der Sicherheitsmitarbeiter soll den Mann plötzlich und unerwartet den steilen Treppenabgang hinuntergestoßen haben. Die Anklage lautet auf gefährliche Körperverletzung. Im Fall einer Verurteilung drohen dem Angeklagten zwischen sechs Monaten und zehn Jahre Haft. Das Amtsgericht Sinsheim muss nun über die Eröffnung und die Verhandlungstermine des Verfahrens entscheiden.