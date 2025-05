per Mail teilen

Im Oktober war eine Frauenleiche am Turfweg bei der Pferderennbahn in Mannheim gefunden worden. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen eine Frau und einen Mann erhoben.

Die Staatsanwaltschaft klagt die 38-jährige Frau wegen Totschlags an, den 36 Jahre alten Mann wegen Strafvereitelung. Das Opfer war eine 51-jährige Frau, die im Oktober vergangenen Jahres in der Nähe der Pferderennbahn in Mannheim gefunden worden war. Die Staatsanwaltschaft bestätigte damit einen Bericht des "Mannheimer Morgen".

Tatwerkzeug Metallvase

Die 38-jährige Frau soll ihre damalige Mitbewohnerin in der gemeinsamen Wohnung getötet haben. Sie soll mit einer Metallvase mehrfach auf den Kopf der 51-Jährigen eingeschlagen haben. Anschließend soll sie auf die Frau eingetreten haben oder auf sie gesprungen sein. Die Frau erlitt ausgedehnte Rippenfrakturen und starb an inneren Blutungen, offensichtlich noch in der gemeinsamen Wohnung.

Das Gebiet an der Rennbahn war weiträumig abgesucht worden SWR

Mann half beim Umziehen der Leiche

Dem ebenfalls angeklagten 36-jährigen Mann wird vorgeworfen, bei der Vertuschung der Tat geholfen zu haben. Gemeinsam mit der 38-Jährigen soll er die Leiche in dem Waldstück abgelegt haben. Vorher half er, so die Staatsanwaltschaft, beim Umziehen der Leiche.