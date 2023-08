Anklage gegen Sportschützen wegen Kriegswaffenbesitzes

Der Fall hatte im vergangenen Frühjahr für Schlagzeilen gesorgt: Dem 70-Jährigen wird nun vorgeworfen, eine - wie es hieß - Vielzahl von Waffen besessen zu haben, ohne eine entsprechende Erlaubnis zu haben. Unter den Waffen: drei Kriegswaffen, zwei halbautomatische Kurzwaffen und zwanzig weitere Waffen. Vorangegangen waren Durchsuchungen in zwei Wohnungen des Mannes im vergangenen Frühjahr, eine in Sinsheim, die andere in Philippsburg. Ersten Ermittlungen zufolge ist der 70-Jährige von Waffen fasziniert und hat offenbar deshalb ein ganzes Arsenal illegaler Schusswaffen angesammelt. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Wann der Prozess am Landgericht Heideberg beginnt, ist noch offen.