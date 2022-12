Nach dem Tod eines psychisch kranken Mannes bei einem Polizeieinsatz am Mannheimer Marktplatz könnte es jetzt für zwei Polizisten zu einem juristischen Nachspiel kommen.

Laut einem Gutachten waren zwei Polizisten nach einem Einsatz im Mai dieses Jahres für den Tod eines psychisch kranken Mannes verantwortlich. Jetzt soll die Staatsanwaltschaft nach Medienberichten Anklage gegen sie erhoben haben. "Die Rheinpfalz" hatte als erste davon berichtet. Nach Angaben eines Sprechers will sich die Staatsanwaltschaft am Freitag dazu äußern.

Bei Polizeieinsatz zusammengebrochen und gestorben

Bei dem Polizeieinsatz am 2. Mai 2022 war ein 47-jähriger Mann zusammengebrochen, später dann im Krankenhaus gestorben. Im Internet kursierte ein Video auf dem zu sehen war, wie ein Beamter den auf dem Boden Liegenden auf den Kopf schlug. In einem Gutachten zum Tod des Mannes ist von einer "lage- und fixationsbedingten Atembehinderung" und daraus folgender "Stoffwechselentgleisung" sowie "Ersticken durch eine Blutung in die oberen Atemwege" als Todesursache die Rede. Der Mann hatte laut Obduktion an einer Herzinsuffizienz gelitten.