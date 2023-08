Anklage gegen 70-Jährigen aus Sinsheim wegen Besitzes von Kriegswaffen

per Mail teilen

Die Heidelberger Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen 70-Jährigen aus Sinsheim wegen unerlaubten Besitzes von Kriegswaffen erhoben.

Die umfangreichen Ermittlungen seien abgeschlossen, teilt die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der 70-jährige Mann aus Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) sei im Besitz einer Vielzahl von Waffen gewesen, ohne die erforderlichen waffenrechtliche Erlaubnis. Der Mann war nach Behördenangaben von Waffen fasziniert.

Diese und weitere Waffen stellte die Polizei bei dem 70-Jährigen sicher Staatsanwaltschaft / Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

Es handelt sich demnach um zwei vollautomatische Maschinenpistolen und ein Maschinengewehr, zwei halbautomatische Kurzwaffen und zwanzig weiteren Waffen. Vier ungesicherte Waffen wurden in einem Kühlschrank entdeckt - die anderen lagen frei zugänglich in einem vermüllten Keller. Darüber hinaus stellten die Beamten zahlreiche Waffenteile und Patronen sicher. Die Waffen waren in zwei Wohnungen des Mannes im Frühjahr gefunden worden.

In einer zweiten Wohnung des Sportschützen in Philippsburg (Landkreis Karlsruhe) stellten die Beamten weitere 36 Waffen sicher. Dabei handelte es sich laut Polizei aber um legale Waffen, die ordnungsgemäß aufbewahrt wurden und bei der Waffenbehörde registriert sind.