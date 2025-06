Es gibt Menschen, die Angst vorm Autofahren haben, obwohl sie seit Jahren einen Führerschein haben. Mit einem Spezialtraining hat eine Mannheimerin jetzt ihre Angst überwunden.

Eine Mannheimer Fahrschule hilft Menschen, die zwar einen Führerschein, aber trotzdem Angst vor dem Autofahren haben. Wenn zum Beispiel Daniela Merzbacher (47) aus Mannheim im Auto sitzt, dann fängt ihr Herz an, heftig zu klopfen. Sie fühlt sich nicht nur unsicher und unwohl. Sie hat richtig Angst. Und das, obwohl sie ihren Führerschein seit ihrem 18. Lebensjahr hat. Doch weil sie sich von Anfang an nicht richtig traute und unsicher fühlte, fuhr sie so wenig Auto wie möglich. Dadurch verlor sie die Routine und bekam immer mehr Angst vor dem Autofahren.

Ich hab dann auch gemerkt, dass ich richtig Komplexe bekam. Alle anderen konnten fahren, waren jünger. Ich hab mich total schlecht gefühlt deshalb. Wie, als wenn ich zu dumm wäre.

Lieber Fahrrad, Bus und Bahn statt Auto

Die Mannheimer Lehrerin benutzte jahrelang nur Bus und Bahn und fuhr viel Fahrrad, nur um nicht Auto fahren zu müssen. Doch die Scham und das Gefühl, versagt zu haben, waren immer da. Wenn sie zum Beispiel neue Pflanzen aus dem Baumarkt in ihren Kleingarten transportieren wollte, musste sie immer Freunde fragen - und schämte sich dafür. Bis sie irgendwann von dem Angebot einer Mannheimer Fahrschule hörte, die sich auf Menschen mit Angst vorm Autofahren spezialisiert hatte.

Ich dachte, jetzt geh ich es an. Ich muss das doch schaffen. Ich will unabhängig sein!

Die "Fahrschule am Nationaltheater" in Mannheim bietet Coachings für ängstliche Fahrer an. Die Besitzerin, Jasmin Platero-Weber, ist seit über 30 Jahren Fahrlehrerin. Sie kennt viele Menschen, denen es wie Daniela Merzbacher geht. Die Angst vorm Autofahren ist weit verbreitet, sagt sie. Aber die wenigsten trauten sich, darüber zu reden. Doch sich dieser Angst zu stellen, sei der erste Schritt, sie zu überwinden.

Nachfrage nach Anti-Angst-Training ist groß

Die Gründe für die Angst vorm Autofahren sind vielfältig, so Jasmin Platero-Weber. Oft sei es so, dass diese Menschen viel zu früh die Führerscheinprüfung gemacht hätten. Sie schafften es zwar durch die Prüfung, aber die Sicherheit komme eben erst durch viel Übung und Fahrpraxis. In einer Fahrschule sollte man nicht nur Autofahren lernen, sondern auch Fahrsicherheit erlangen, meint sie. Da der Führerschein jedoch teuer sei und jeder so wenige Fahrstunden wie möglich machen wolle, bleibe die nötige Übung oft auf der Stecke. Wer sich dann irgendwann gar nicht mehr traut, das aber ändern will, landet bei ihr.

Ich könnte den ganzen Tag nur Coachings machen. Da kommen mehrere Anfragen pro Woche rein. Ich habe eine lange Warteliste dafür.

Manche ihrer Kunden hatten auch ein traumatisches Erlebnis im Auto, das der Grund für ihre Angst ist. Oder immer wieder einen Beifahrer, der alles besser zu wissen glaubte und sie so entmutigt hat. Dann muss Platero-Weber mit viel Einfühlungsvermögen diesen Menschen wieder Selbstbewusstsein vermitteln. Ein wichtiger Grund sei aber auch, dass der Verkehr sich in den vergangenen Jahren immer mehr verdichtet habe und auch die Aggressionen im Straßenverkehr deutlich zugenommen hätten, stellt die Fahrlehrerin fest. Ohnehin unsichere Fahrer schüchtere das noch mehr ein und halte sie vom Fahren ab. Irgendwann trauten diese sich dann gar nicht mehr ans Steuer.

ADAC rät zu regelmäßigen Coachings bei Angst vorm Autofahren

Viele Fahrschulen bieten mittlerweile entsprechende Coachings an. Auch der ADAC rät zu solchen regelmäßigen Trainingseinheiten, um Ängste abzubauen . Die Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer sind wie Jasmin Platero-Weber speziell dafür geschult. Bevor es ins Auto geht, sprechen die Trainer über die Ängste und stimmen so das Coaching individuell ab.

Mit ruhiger Stimme leitet Jasmin Platero-Weber ihre Kundin Daniela Merzbacher durch den dichten Mannheimer Feierabendverkehr. Sie beobachtet sie genau, weist auf mögliche Gefahrenquellen hin, beginnt ein lockeres Gespräch und bestärkt sie, wenn sie etwas richtig macht. Daniela Merzbacher entspannt sich sichtlich, lacht auch mal, nimmt ihre Angst auch mit ein bisschen Humor. Als vor ihr unerwartet ein Auto rückwärts ausparkt, tritt sie beherzt auf die Bremse und ist selbst etwas erstaunt über ihren Mut. "Gut gemacht", lobt ihre Fahrlehrerin, "schon wieder einen Unfall vermieden." Im Sommer will sich Daniela Merzbacher jetzt beim Car-Sharing anmelden, damit sie in Übung bleibt. Dafür hat sie jetzt durch das Training endlich den Mut gefunden.